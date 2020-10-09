Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar güzelliği

Dünyanın en büyük ikinci krater gölü, sonbaharın gelişiyle sonbahar renklerine büründü. Göl, ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

'Yeryüzü cenneti' Nemrut Krater Gölü'nde sonbahar mevsimi kendin gösterdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut, sonbaharda sarı, yeşil ve kırmızının birbirinden farklı tonlarının görülebildiği muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Doğal güzellikleriyle kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk durağı olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, bünyesindeki sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri, biyoçeşitliliği, boz ayıları ve her mevsimde yansıttığı farklı güzelliklerle insanları kendine hayran bırakıyor.

NEMRUT, ZİYARETÇİLERİN UĞRAK YERİ

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan ve "yeryüzü cenneti" olarak adlandırılan Nemrut, bugünlerde de sakinliğin ve doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin akınına uğruyor.

Sonbaharın tüm renklerinin bir arada görülebildiği Nemrut'a gelen ziyaretçiler, tabloları aratmayan eşsiz manzarayı çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.

DOĞA HARİKASI

Mersin'den Nemrut Krater Gölüne gelen plastik cerrahi uzmanı Vasfi Çelik, bölgeye ilk kez geldiğini ve karşılaştığı manzaraya hayran kaldığını söyledi.

Daha önce çok gelmek istediklerini ancak fırsat bulamadıklarını anlatan Çelik, "Bugün fırsat bulup geldik. Güzel bir yer. Ağaçlarda her rengin farklı tonlarını görebiliyoruz. Gölün rengi de çok güzel. Gezip görülmesi gereken bir yer." dedi.

Didim'den gelen Metin Çelik ise her yıl Nemrut'ta geldiğini belirterek, "Bitlis'in gezilecek çok yeri var. Tanıtımın artması ve yolunun yapılmasının ardından Nemrut ciddi sayıda ziyaretçi ağırlıyor. İnşallah hak ettiği yeri bulur. İnsanlar değer verip daha iyi korur. Harika bir doğası var." diye konuştu.





"SONBAHARDA HARİKA"

Diyarbakır'dan gelen Uğur Kaya da Nemrut'un doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla görülmesi gereken bir yer olduğunu belirtti.

Arkadaşlarıyla düzenledikleri gezi kapsamında Bitlis'e geldiğini anlatan Kaya, şunları söyledi:

"Buranın göz kamaştıran bir güzelliği var. Herkesin görmesini istediğim bir yer. Nemrut'un kıyısına gelmeden önce sonbaharın tüm tonlarını yolda görebiliyorsunuz. Çok güzel ve etkileyici bir yer. İlk kez geldim. Doğayı seven herkesin burayı görmesi gerekir."

İzmir'den gelen Pınar Sarıca, "Dünyanın ikinci büyük krater gölü. Nemrut sonbaharda harika görünüyor. Yolda gelirken ağaçlarda çok farklı renk tonlarını görebiliyorsunuz. Çok güzel bir doğası ve atmosferi var. Gelirken birçok yerde durup fotoğraf çektirdik." dedi.