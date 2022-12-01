Bitlis'in Tatvan ilçesindeki karla kaplanan Nemrut Krater Gölü, manzarasıyla büyüledi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, kentte etkili olan karla beyaza büründü.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut, diğer mevsimlerde olduğu gibi kışın da doğası ve güzel manzarasıyla görenleri hayran bıraktı.

Mavi beyazla bütünleşti

Gölün mavi suyunun beyaz örtüyle bütünleşmesiyle ortaya çıkan manzara, dronla görüntülendi.

Nemrut Krater Gölü'nden kartpostallık manzaralar VİDEO