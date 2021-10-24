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    Nemrut Krater Gölü'nden sonbahar manzaraları

    Nemrut Krater Dağı ve Gölü'nde sonbaharda ortaya çıkan manzara, drone ile görüntülendi. Gölün manzarası ve sonbaharın renkleri birleşince, ortaya seyrine doyulmaz görüntüler çıktı.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 15:11
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    Nemrut Krater Gölü'nden sonbahar manzaraları

    Havaların soğuması ve sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte 2250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nde manzara değişti.

    Sonbaharın renklerine bürünen göl, ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

    Eşsiz manzarayı kaçırmak istemeyenler göle akın ederken, seyrine doyulmaz manzarası ise drone ile görüntülendi.

    SONBAHARDA FOTOĞRAFÇILARIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

    Nemrut Kalderası’nın iç kısımlarına doğru gidildiğinde bitki örtüsündeki kızıllığın ve altın sarılığının göllerle ve akarsularla bütünleştiği görüldü.

    Bölge sonbaharda doğaseverlerin, drone operatörlerinin ve fotoğrafçıların vazgeçilmezi haline geldi.

    Nemrut Krater Gölü'nden sonbahar manzaraları VİDEO

    Nemrut Krater Gölü nden sonbahar manzaraları #1

    Nemrut Krater Gölü nden sonbahar manzaraları #2

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