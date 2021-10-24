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Nemrut Krater Gölü'nden sonbahar manzaraları

Nemrut Krater Gölü'nden sonbahar manzaraları

Nemrut Krater Dağı ve Gölü'nde sonbaharda ortaya çıkan manzara, drone ile görüntülendi. Gölün manzarası ve sonbaharın renkleri birleşince, ortaya seyrine doyulmaz görüntüler çıktı.