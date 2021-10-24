- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Nemrut Krater Gölü'nden sonbahar manzaraları
Nemrut Krater Gölü'nden sonbahar manzaraları
Nemrut Krater Dağı ve Gölü'nde sonbaharda ortaya çıkan manzara, drone ile görüntülendi. Gölün manzarası ve sonbaharın renkleri birleşince, ortaya seyrine doyulmaz görüntüler çıktı.
- İHA
- 24.10.2021 - 15:11
Havaların soğuması ve sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte 2250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nde manzara değişti.
Sonbaharın renklerine bürünen göl, ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.
Eşsiz manzarayı kaçırmak istemeyenler göle akın ederken, seyrine doyulmaz manzarası ise drone ile görüntülendi.
SONBAHARDA FOTOĞRAFÇILARIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Nemrut Kalderası’nın iç kısımlarına doğru gidildiğinde bitki örtüsündeki kızıllığın ve altın sarılığının göllerle ve akarsularla bütünleştiği görüldü.
Bölge sonbaharda doğaseverlerin, drone operatörlerinin ve fotoğrafçıların vazgeçilmezi haline geldi.
Nemrut Krater Gölü'nden sonbahar manzaraları VİDEO