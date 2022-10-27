Sonbahar tonlarıyla adeta büyüleyen Nemrut Krateri doğal bir stüdyoyu andırdı. Üniversite gezilerinin düzenlendiği krater, fotoğraf tutkunlarından da yoğun ilgi gördü.

Yurt genelinde sonbahar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Sarı ve kızıl tonlarıyla büyüleyen mevsim, Bitlis'teki Nemrut Krateri'nde de etkili oldu.

Kraterin olduğu bölge adeta doğal bir fotoğraf stüdyosunu andırdı.

Türkiye'nin en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, içindeki gölleriyle birlikte çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Mükemmeliyet ödüllü

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Dağı ve Kalderası, sonbahar manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarını adeta kendine hayran bırakıyor.

Fotoğraf tutkunlarından yoğun ilgi

Görsel şölenin oluştuğu kraterde, bölgeye has bitki örtüsü, sıcak ve soğuk gölleri, buhar ve buz bacaları bulunuyor.

İHA'nın aktarımına göre; her haliyle büyük beğeni toplayan doğa harikası Nemrut Kalderası’nda fotoğraf çektiren ziyaretçiler, kış öncesi herkesi bu güzel manzarayı görmeye davet ediyor.

Nemrut Krater'i sonbahar renklerine büründü VİDEO



"Nemrut’un güzel yerlerini gezdiriyorum"

Behçet Akarslan adlı vatandaş, üniversite öğrencilerini Nemrut’a geziye getirdiğini söyleyerek, “Bugün öğrenci arkadaşları getirdim. Nemrut’un güzel yerlerini gezdiriyorum. Buhar bacası, küçük ve büyük gölü gösteriyorum. Gezimizin sonunda ise piknik yapacağız.” dedi.

"Gelip görmek isteyenlere tavsiye ediyorum"

Elazığlı Mehmet Elitok adlı vatandaş ise ailesi ile birlikte Nemrut’un sonbahar güzelliğini görmeye geldiklerimi belirterek, “Bugün Nemrut Krater Gölü’nü gezme fırsatımız oldu. Burayı çok beğendik. Ailem ve arkadaşlarımla beraber geldik. Gelip görmek isteyenlere tavsiye ediyorum, mutlaka gelip görmeleri lazım.” diye konuştu.

"Gerçekten çok güzel bir görüntüsü var"

Bölgede okuyan Miyasa Anar da, Adanalı olduğunu ve ilk defa Nemrut Krater Gölü’nü gördüğü belirterek, “Buranın çok güzel bir görüntüsü var. Özellikle sonbaharda çok güzel olduğunu söylediler. Biz de kışa girmeden gelip görelim dedik. Burada üniversite okuyorum, buranın yabancısıyım. Gerçekten çok çok güzel bir görüntüsü var. Renkleri o kadar güzel ki bütün renkleri aynı anda içinde barındırıyor.” dedi.

"Sonbaharda daha güzel oluyor diyorlardı"

Safya Erkan adlı öğrenci ise Nemrut’taki renklerin kendilerini çok güzel karşıladığını ifade ederek, “Bugün Nemrut’u görmeye geldik. Burada üniversite okuyorum. İkinci senem ama ilk defa geliyorum buraya. Sonbaharda daha güzel oluyor diyorlardı. Biz de görmeye geldik, geldiğimizde renkler bizi çok güzel karşıladı.” şeklinde konuştu.