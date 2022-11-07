Petrol
97.38
-1.21%
Euro
18.5099
0.10%
Dolar
18.6064
0.22%
Altın
999.43
-0.45%
Borsa
4247
0.72%
Bitcoin
390.962
-1.28%
BTXN Coin
10.30
-1.05%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Nemrut Krater'i sonbahar renkleriyle büyüledi

    Sonbahar tonlarıyla adeta büyüleyen Nemrut Krateri doğal bir stüdyoya döndü. Mükemmeliyet ödüllü krater, fotoğraf tutkunlarından da yoğun ilgi görüyor.
    • 07.11.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 10:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nemrut Krater'i sonbahar renkleriyle büyüledi

    Yurt genelinde sonbahar renkleri kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

    Sarı ve kızıl tonlarıyla büyüleyen mevsim, Bitlis'teki Nemrut Krateri'nde de etkili oldu.

    Kraterin olduğu bölge adeta doğal bir fotoğraf stüdyosuna döndü.

    Bölge yurt dışı ve yerli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

    Saklı cenneti andırıyor

    Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliği taşıyan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, içindeki gölleriyle birlikte ün salıyor.

    Tatvan ilçesinde bulunan krater, şimdilerde sonbaharın renkleriyle adeta saklı bir cenneti andırıyor.

    Nemrut Krater'i sonbahar renkleriyle büyüledi VİDEO

    Nemrut Krater i sonbahar renkleriyle büyüledi #1

    Mükemmeliyet ödüllü

    İHA'nın aktarımına göre; krateri ziyaret eden vatandaşlardan bazıları yürüyerek tüm tonların hakim olduğu coğrafyayı fotoğraflarken bazıları ise ağaçlara paralel uzanan yoldan araçlarıyla geçerek manzaranın tadını çıkardı.

    Öte yandan Nemrut Krater Dağı ve Kalderası, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" aldı.

    Nemrut Krater i sonbahar renkleriyle büyüledi #2

    "Gerçekten görülmesi gereken bir yer"

    Nemrut Krater Gölü’nü herkesin gelip görmesini istediğini dile getiren Merve Koç, “Bugün fotoğraf çekimi için Nemrut’a geldik. Nemrut Krater Gölü kesinlikle gelip görülmesi gereken bir yer. Sonbaharda harika fotoğraflar çıkıyor. Tatvan’a yolu düşen herkesi buraya bekleriz. UNESCO’ya aday gölümüzü inşallah koruyabiliriz. Turuncu, kırmızı ve sarı gibi doğanın her tonu burada var. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Bugün buraya geldiğimiz için çok mutluyuz.” diye konuştu.

    Nemrut Krater i sonbahar renkleriyle büyüledi #3

    "Nemrut’un sonbaharda çok güzel olduğunu duyduk"

    Nemrut Krater Gölü’nün sonbahar mevsiminde çok güzel olduğunu söyleyen Feyza Sincar, “Batman’dan geliyorum. Nemrut’un sonbaharda çok güzel olduğunu duyduk ve görmek için geldik. Fotoğraf çektik ve gezdik. Herkesin burayı görmesini tavsiye ederim. Çok güzel bir doğa harikası.” şeklinde konuştu.

    Nemrut Krater i sonbahar renkleriyle büyüledi #4

    Nemrut Krater i sonbahar renkleriyle büyüledi #5

    Nemrut Krater i sonbahar renkleriyle büyüledi #6

    Nemrut Krater i sonbahar renkleriyle büyüledi #7


    Gol düellosunun kazananı Antalyaspor
    Futbol

    Gol düellosunun kazananı Antalyaspor

    2 ay önce yaptığı yatırım zengin etti!
    Advertorial

    2 ay önce yaptığı yatırım zengin etti!

    Müslümanlığı seçen Fransız model Marine el Himer'den mesaj var
    Dünya

    Müslümanlığı seçen Fransız model Marine el Himer'den mesaj var

    Görüş Bildir