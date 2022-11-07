Sonbahar tonlarıyla adeta büyüleyen Nemrut Krateri doğal bir stüdyoya döndü. Mükemmeliyet ödüllü krater, fotoğraf tutkunlarından da yoğun ilgi görüyor.

Yurt genelinde sonbahar renkleri kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Sarı ve kızıl tonlarıyla büyüleyen mevsim, Bitlis'teki Nemrut Krateri'nde de etkili oldu.

Kraterin olduğu bölge adeta doğal bir fotoğraf stüdyosuna döndü.

Bölge yurt dışı ve yerli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Saklı cenneti andırıyor

Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliği taşıyan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, içindeki gölleriyle birlikte ün salıyor.

Tatvan ilçesinde bulunan krater, şimdilerde sonbaharın renkleriyle adeta saklı bir cenneti andırıyor.

Nemrut Krater'i sonbahar renkleriyle büyüledi VİDEO

Mükemmeliyet ödüllü

İHA'nın aktarımına göre; krateri ziyaret eden vatandaşlardan bazıları yürüyerek tüm tonların hakim olduğu coğrafyayı fotoğraflarken bazıları ise ağaçlara paralel uzanan yoldan araçlarıyla geçerek manzaranın tadını çıkardı.

Öte yandan Nemrut Krater Dağı ve Kalderası, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" aldı.

"Gerçekten görülmesi gereken bir yer"

Nemrut Krater Gölü’nü herkesin gelip görmesini istediğini dile getiren Merve Koç, “Bugün fotoğraf çekimi için Nemrut’a geldik. Nemrut Krater Gölü kesinlikle gelip görülmesi gereken bir yer. Sonbaharda harika fotoğraflar çıkıyor. Tatvan’a yolu düşen herkesi buraya bekleriz. UNESCO’ya aday gölümüzü inşallah koruyabiliriz. Turuncu, kırmızı ve sarı gibi doğanın her tonu burada var. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Bugün buraya geldiğimiz için çok mutluyuz.” diye konuştu.

"Nemrut’un sonbaharda çok güzel olduğunu duyduk"

Nemrut Krater Gölü’nün sonbahar mevsiminde çok güzel olduğunu söyleyen Feyza Sincar, “Batman’dan geliyorum. Nemrut’un sonbaharda çok güzel olduğunu duyduk ve görmek için geldik. Fotoğraf çektik ve gezdik. Herkesin burayı görmesini tavsiye ederim. Çok güzel bir doğa harikası.” şeklinde konuştu.