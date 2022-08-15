Nemrut’ta hafta sonu yoğunluğu

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı’nda hafta sonu yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yer alan Nemrut Dağı’na, yurt dışı ve içinden her yıl binlerce turist akın ediyor.

Güneşin doğuşu ile batışını 2 bin yıllık tarihi taş heykellerin yanında çıplak gözle izlemek isteyenler hafta sonunda yoğunluk oluşturdu.

Hayran kaldılar

Binin üzerinde yerli ve yabancı turistin çıktığı Nemrut Dağı’ndaki ziyaretçiler, eşsiz doğa manzarası karşısında bolca fotoğraf çektirdi.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı’nda akşam güneşin batışını izleyen turistler, sabah doğuşuna da şahitlik etti.

Turistler bu muhteşem manzaraya hayran kalıp, döndü.