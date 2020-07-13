Neowise kuyruklu yıldızı, Bursa'dan görüntülendi

Gece boyunca kuyruklu yıldızın ortaya çıkmasını beklediğini belirten doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, söz konusu anın yarım saat sürdüğünü söyledi.

Çeyrek asrın en parlak kuyruklu yıldızı olan Neowise, NASA tarafından keşfedildi.

Geçen haftalarda Merkür'ün yörüngesinden ayrılan kuyruklu yıldız, 3 Temmuz'da Güneş'e en yakın konumdan geçti.

Güneş’e yakın geçmesi nedeniyle parlaklığı artan Neowise, bu sayede Dünya'dan çıplak gözle görülebildi.

KUYRUKLU YILDIZI LONDOZ ORMANLARI'NDAN FOTOĞRAFLADI

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Neowise kuyruklu yıldızını Karacabey Longoz Ormanları’ndan fotoğrafladı.

"SABAHA KARŞI 04.00 İTİBARIYLA..."

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Neowise kuyruklu yıldızını, Longoz Ormanları ile birlikte fotoğrafladı.

Karacabey Longozu’na bu yıldızla dikkat çekmek istediğini belirten Tüydeş, ''Karacabey Longoz Ormanı’nda gece boyunca, belirlediğim yerlerde kuyruklu yıldızın ortaya çıkmasını bekledim. Tam da belirtildiği gibi sabaha karşı 04.00 itibarıyla yüzünü gösteren bu mucizevi an yaklaşık yarım saat sürdü ve sabahın ilk ışıklarıyla gözden kayboldu.'' dedi.