Petrol
119.24
0.18%
Euro
16.29
-0.21%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
933.90
0.13%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
662.675
1.37%
BTXN Coin
41.01
0.19%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Nepal’de İslâm Kültür Merkezi açıldı

    İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Nepal’in Başkenti Katmandu’da inşa edilen İslâm Kültür Merkezi’nin açılışı yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2022 - 12:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nepal’de İslâm Kültür Merkezi açıldı

    Hayata geçirdiği projelerle dünyanın farklı coğrafyalarında dini, kültürel ve sosyal hayata katkıda bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, bu projelerine bir yenisini daha ekledi.

    İHH İstanbul Kadın Kolları tarafından Nepal’in başkenti Katmandu’da inşa edilen İslâm Kültür Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

    YOĞUN KATILIMLA AÇILDI

    Açılışa; Nepal Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nanda Bahadur Pun, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Said Demir, İHH İstanbul Kadın Kolları Başkanı Fatma Türk, İHH Güney Asya Masası Koordinatörü, bağışçılar ve Nepalliler katıldı.

    Nepal’de İslâm Kültür Merkezi açıldı #1

    5 KATLI OLARAK İNŞA EDİLDİ

    İslâm Kültür Merkezi, Nepalli Müslümanların pek çok ihtiyacına cevap verebilecek şekilde inşa edildi.

    5 katlı olarak kurulan merkezde; mescid, kafeterya, mutfak, abdesthane, sergi salonu, bekleme salonu, kütüphane, ofisler, oturma odaları ve depo gibi alanlar bulunuyor.

    Nepal’de İslâm Kültür Merkezi açıldı #2

    FARKLI ALANLARDA FAALİYET YÜRÜTECEK

    İslâm Kültür Merkezi’nin hizmete girmesiyle birlikte, Müslümanların kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla eğitimler verilecek ve özellikle ihtiyaç sahiplerinin meslekî gelişimine yönelik de projeler uygulanacak.

    Maddi imkânı az olan kişilerin düğünlerinin ücretsiz olarak yapılması planlanan kültür merkezi; toplantı, seminer ve sempozyum gibi programlara da ev sahipliği yapacak.

    Merkezde ayrıca, Nepalli Müslümanların okuma ve araştırma ihtiyacını giderecek büyük bir kütüphane de açıldı.

    Nepal’de İslâm Kültür Merkezi açıldı #3

    Nepal’de İslâm Kültür Merkezi açıldı #4

    Nepal’de İslâm Kültür Merkezi açıldı #5

    Nepal’de İslâm Kültür Merkezi açıldı #6

    Nepal’de İslâm Kültür Merkezi açıldı #7

    Nepal’de İslâm Kültür Merkezi açıldı #8

    Nepal’de İslâm Kültür Merkezi açıldı #9

    Nepal’de İslâm Kültür Merkezi açıldı #10


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 26 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 26 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    Başak Cengiz'in katili hakkında istenen ceza belli oldu
    3. Sayfa

    Başak Cengiz'in katili hakkında istenen ceza belli oldu

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Görüş Bildir