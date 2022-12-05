Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kırsal bölgelerde fotokapanlara yansıyan karakulak kedisinin görüntülerini paylaştı.

Vahşi ve saldırgan bir kedi olan Karakulak, çoğunlukla geceleri avlanıyor..

Yalnız takılan ve neredeyse görmenin imkansız olduğu karakulak kedisi, fotokapana yakalandı.

Karakulak kedisi fotokapanda

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kırsal alanlara konulan fotokapanlara yansıyan yaban hayatını sosyal medyadan paylaştı.

Görüntülerde nesli tehlike altındaki yabani kedi türlerinden 'ormanın hayalet kedisi' olarak bilinen karakulak kedisi yer aldı.

Nesli tehlike altındaki karakulak kedisi, fotokapanla görüntülendi VİDEO