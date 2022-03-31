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    Nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşuna otobüs çarptı

    Adıyaman Kahta kara yolu üzerinde şehirler arası otobüsün çarptığı balaban kuşu telef oldu.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 17:16
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    Nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşuna otobüs çarptı

    Nesli tükenme tehlikesi altında olan balaban kuşuna, Adıyaman Kahta kara yolu Samsat yol ayrımında şehirler arası otobüs çarptı.

    KUŞ TELEF OLDU

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin gördüğü kazada balaban kuşu telef oldu.

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri nesli tehlike altında olan kuş ile ilgili tutanak tutarken, kazaya karışan otobüsün sürücüsüne tazminat kararı uygulanacağı öğrenildi.

    Nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşuna otobüs çarptı #1


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