Nesli tükenme tehlikesi altındaki toy kuşları Kars'ta

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki bir çift toy kuşu görüntülendi.

Nadir görülen toy kuşlarının neslinin tükenmekte olduğu daha önce gündeme gelmişti.

Bir çift toy kuşunun Kars'ta görüntülenmesi bilim insanlarını ve doğa severleri heyecanlandırdı.

Kuşlar envanter çalışmalarında ortaya çıktı

Doğa ve Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, "Toy Kuşu Eylem Planı" kapsamında yaptıkları envanter çalışmalarında, bir çift toy kuşunun beslendiğini fark etti.

Ekipler, rastladıkları toy kuşlarını görüntüleyerek kayıt altına aldı.

Ürkek bir kuş türü

Toy, toygiller familyasından çok ürkek bir kuş türü olarak biliniyor. Türkiye'nin en büyük kuş türü olan toy, aynı zamanda dünyada en büyük uçabilen kuşlardan biri.