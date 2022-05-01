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    Nesli tükenmekte olan ağaç yediuyurları, Tunceli’de görüntülendi

    Arpa ambarında gördüğü 2 fare benzeri hayvanı görüntüleyen Kamuran Gülmez, yaptığı araştırmalar sonucunda hayvanların nesli tükenmekte olan ağaç yediuyurları olduğunu öğrendi.
    • 01.05.2022 - 10:33
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    Nesli tükenmekte olan ağaç yediuyurları, Tunceli’de görüntülendi

    Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Akyayık köyüne bağlı İkizler Mezrası'nda yaşayan Kamuran Gülmez, arpa ambarının içinde gördüğü fareye benzeyen 2 hayvan hakkında internetten araştırma yaptı.

    Gülmez hayvanların, bilimsel adı ‘dryomys nitedula’ olan ve nesli tehlike altında olan ağaç yediuyurları olduğunu öğrendi.

    AA’nın haberine göre Gülmez, hayvanları cep telefonu kamerasıyla görüntüledikten sonra doğal ortamına bıraktı.

    Yılın 7 ayını uykuda geçiriyorlar

    Genelde ormanlık alanlarda yaşayan ağaç yediuyurları, yılın 7 ayını uykuda geçirebilen bir tür olarak biliniyor.

    Uyku esnasında yedili gruplar halinde uyuyan bu canlılar, ceviz, fındık, palamut, ağaç kabuğu ve tomurcuklarla besleniyor.

    Nesli tükenmekte olan ağaç yediuyurları, Tunceli’de görüntülendi #1


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