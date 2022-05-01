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Nesli tükenmekte olan ağaç yediuyurları, Tunceli’de görüntülendi

Nesli tükenmekte olan ağaç yediuyurları, Tunceli’de görüntülendi

Arpa ambarında gördüğü 2 fare benzeri hayvanı görüntüleyen Kamuran Gülmez, yaptığı araştırmalar sonucunda hayvanların nesli tükenmekte olan ağaç yediuyurları olduğunu öğrendi.