Neslican Tay vefatının üçüncü yılında unutulmadı

Kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan ve İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Neslican Tay, vefatının üçüncü yılında anılıyor.

Kansere karşı verdiği umut dolu mücadelesiyle bilinen Neslican Tay, ölümünün üçüncü yıl dönümünde sevenleri tarafından anıldı.

Hayat hikayesiyle Türkiye'yi derinden etkileyen Neslican, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüş ve 4'üncü kez aynı hastalığa yakalanmıştı.

Henüz 21 yaşındayken hastalığa karşı büyük bir savaş ortaya koyan Neslican, tümör nedeniyle sol bacağı kesilmesine rağmen verdiği mücadele ile diğer hastalara örnek oldu.

Eğitim hayatını bırakmadı

Yaşadığı zorlu süreci sosyal medya üzerinden paylaşan Tay, kısa sürede 1,5 milyon takipçi sayısına ulaşmıştı.

Öte yandan eğitim hayatını da başarıyla sürdüren genç kız, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü kazandı.

20 Eylül 2019 yılında vefat etti

Bir süre sonra sağlık durumu kötüleşince İstanbul’da tedavi altına alınan Tay, hastanenin yoğun bakım ünitesinde son savaşını verdi.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Neslican Tay, 20 Eylül 2019’da hayatını kaybetti.

"Demir Kadın"

Vefatının 3'üncü yılında da sevenleri ve umut olduğu kişiler tarafından anılan Neslican Tay, pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından ''Demir Kadın'' olarak anılmaya başladı.

Neslican hakkında yapılan paylaşımlar arasında, "Yaşadığın tüm zorluklara rağmen hayata sımsıkı sarılışın, pozitif enerjin, kendi derdin yetmezmiş gibi insanlara mutlu olmayı öğretme çaban, mücadelen... Kısacası sen Neslican. Çok güzeldin, çok özeldin." mesajları yer aldı.

"Benim için sol bacağınızı da sevin"

Genç kız verdiği bir röportajda, ''Hayatınızı sevin. Kendinizi sevin. Bedeninizi sevin. Ruhunuz başka bir bedende bulunmayacak. Saçlarınızı, boyunuzu, kilonuzu sevin. Benim için sol bacağınızı da sevin.'' diyerek duygu dolu anlar yaşatırken, mücadelesi ile de takdir toplamıştı.

Hayat hikayesi beyazperdeye taşındı

Vefatıyla yürekleri dağlayan Neslican Tay'ın hayatı beyazperdeye taşınıyor.

Bir süre önce fragmanı paylaşılan filmin vizyon tarihi de duyuruldu. "Demir Kadın: Neslican" adlı filmin vizyon tarihi 27 Ocak 2023 oldu.