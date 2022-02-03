Nevruz Bayramı ne zaman? 2022 bahar etkinlikleri için geri sayım...

Nevruz Bayramı ne zaman? 2022 bahar etkinlikleri için geri sayım...

Nevruz; baharın gelişini simgeleyen, tarihi kökenleri eskilere dayanan ve birçok ülke tarafından farklı şekilde kutlanan bir bayram olarak öne çıkıyor. Peki, 2022 Nevruz Bayramı ne zaman, hangi gün?

Kış aylarına veda etmeye hazırlandığımız şu günlerde hem cemrelerin düşmesi hem de Nevruz Bayramı yaklaştı.

Her yerde farklı etkinliklerle ve ritüellerle kutlanan Nevruz Bayramı, Türkiye'de de coşkulu ve güzel anlara neden oluyor.

Bu önemli bayramlardan olan Nevruz'un bu yıl ne zaman denk geleceği araştırılmaya başlandı.

Vatandaşlar bu kapsamda, "2022 Nevruz Bayramı ne zaman?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Nevruz Bayramı ne zaman? Hangi güne denk geliyor? İşte 2022 nevruz Bayramı'nın tarihi...

2022 NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN?

Nevruz her yıl olduğu gibi bu yıl yine 21 Mart 2022 tarihinde kutlanacak.

Nevruz'un 21 Mart'ta kutlanmasını nedeni ise Güneşin 21 Mart’a kadar güney yarımküreye daha çok ısı ve ışık vermesi ve bu dengenin 21 Mart’ta eşitlenip daha sonra kuzey yarım küre lehine bozulmasıdır.

NEVRUZ BAYRAMI NEDEN KUTLANIR?

Eski çağlarda mevsim değişiklikleri, insanlar için büyük önem arz ederdi. Zorlu geçen bir kışın ardından gelen bahar, yeşillenen bitkilerin uykusundan uyanması ve sığırların yavrulaması, insanoğlu için büyük bir fırsat ve bolluğun canlanması demekti.