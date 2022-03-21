Birçok ülkede farklı etkinliklerle kutlanan ve baharın gelişi anlamına gelen Nevruz Bayramı'na ilişkin detaylar gündem oldu. Peki, Nevruz Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor 2022?

Kış aylarını geride bıraktığımız ancak soğuk havalara henüz veda edemediğimiz şu günlerde, Nevruz Bayramı gündeme getirildi.

Her bölgede farklı etkinlik ve ritüellerle kutlanan Nevruz Bayramı'nın bu sene hangi güne denk düştüğü merak ediliyor.

Nevruz Bayramı'nı kutlamak isteyen vatandaşlar ise çeşitli etkinlikler ve dilekler hazırlamaya başladı.

Vatandaşlar bu kapsamda, "2022 Nevruz Bayramı ne zaman?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Nevruz Bayramı ne zaman? Hangi güne denk geliyor? İşte 2022 nevruz Bayramı'nın tarihi...

NEVRUZ NEDEN KUTLANIR?

Eski çağlarda mevsim değişiklikleri, insanlar için büyük önem arz ederdi. Zorlu geçen bir kışın ardından gelen bahar, yeşillenen bitkilerin uykusundan uyanması ve sığırların yavrulaması, insanoğlu için büyük bir fırsat ve bolluğun canlanması demekti.

2022 NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN?

Nevruz her yıl olduğu gibi bu yıl yine 21 Mart 2022 tarihinde yani bugün kutlanıyor. Nevruz'un 21 Mart'ta kutlanmasını nedeni ise Güneşin 21 Mart’a kadar güney yarımküreye daha çok ısı ve ışık vermesi ve bu dengenin 21 Mart’ta eşitlenip daha sonra kuzey yarım küre lehine bozulmasıdır.