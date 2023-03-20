Nevruz Bayramı nedir, neden kutlanır? İşte Nevruz Bayramı mesajları ve sözleri! Mart ayının bitmesine kısa bir zaman kala baharın habercisi Nevruz Bayramı merak ediliyor. Vatandaşlar, Nevruz Bayramı’nın nasıl kutlandığını, kimlerin kutladığını ve Nevruz Bayramı mesajlarını araştırıyor. İşte Nevruz Bayramı anlamı, önemi ve sözleri…

Doğan’ın uyanışı ve baharın habercisi olarak bilinen Nevruz Bayramı için geri sayım başladı. Nevruz Bayramı, her yıl 21 Mart tarihinde kutlanıyor.

Nevruz’un 21 Mart’ta kutlanmasının sebebi ise; Güneş 21 Mart’a kadar güney yarımküreye daha çok ısı ve ışık verirken, bu denge 21 Mart’ta eşitlenip, daha sonra kuzey yarımküre lehine bozuluyor.

Orta Asya'dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanan Nevruz Bayramı’nda bu yıl da çeşitli kutlamalar gerçekleşecek.

Nev(yeni) ve ruz (gün) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen ve YENİGÜN anlamını taşıyan Nevruz; Nevruz-i Sultani, Sultan Nevruz, Sultan Navrız, Navrız, Mart Dokuzu gibi isimlerle de anılır.

Nevruz Bayramı’na kısa bir zaman kala, sosyal medyada paylaşım yapmak isteyen ve yakınlarının Nevruz Bayramı’nı kutlamak isteyen vatandaşlar, Nevruz Bayramı mesajları ve sözlerini araştırıyor.

Nevruz Bayramı mesajları

Baharın müjdeleyicisi olan Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.

Baharın getirdiği bereket tüm dünyada daim olsun ve hiçbir ülke yoklukla mücadele etmek zorunda kalmasın... Mutlu Nevruzlar...

Bereketin, beklentilerin, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olan Nevruz Bayramınız kutlu olsun.

Dünyanın döngüsü ve devamlılığı için büyük önem arz eden baharın sembolu, ekinlerin ve çiçeklerin gelişinin müjdeleyicisi Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım...

Baharla birlikte doğada yaşanan hareketlilik, ortaya çıkan renk şöleni, bir bütünü oluşturan farklılıkların gözler önüne serdiği manzara, doğayla insan bütünleşmesini, çeşitliliklerin toplumsal hayata kattığı zenginliği de temsil etmektedir. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

Herkesin Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım, umarım her daim bolluk ve bereket içinde kalırız... Mutlu Nevruzlar...

Yeşilin bin bir tonunun görüldüğü doğada baharın gelişi Nevruz ile karşılanacak. Nevruz'un 2023 yılında da tüm dünyada bereketi getirmesi dileğiyle...