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    Nevşehir Belediyesi'ni basan küçükbaşlara ziyaret

    Sürüden kaçan küçükbaşların belediyeyi basmasının ardından, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye binasına gelen küçükbaş kafilesini ziyaret etti.
    • İHA
    • 15.12.2020 - 17:19
    • Güncelleme : 15.12.2020 - 17:25
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    Nevşehir Belediyesi'ni basan küçükbaşlara ziyaret

    Nevşehir'de çobanlık yapan Hasan Ünbulan'ın otlattığı sürüden kaçan bir koç, bir keçi ve üç koyun Nevşehir Belediyesi önüne geldi.

    Binaya girmeye çalışan koç, keçi ve koyunlara güvenlik görevlileri engel olmaya çalıştı.

    Nevşehir Belediyesi'ni basan küçükbaşlara ziyaret VİDEO

    GÖREVLİLERİ KOVALADI

    Hayvanlar kendilerine engel olmaya çalışan güvenlik görevlilerine ve bir belediye çalışanına saldırdı.

    Daha sonra Nevşehir Belediyesi Mali Hizmetler odasına girmek isteyen hayvanlar, bir genç tarafından uzaklaştırılmak istenince genci kovaladı.

    Güvenlik görevlileri ve belediye personellerine zor anlar yaşatan koç, keçi ve koyunların o görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

    Nevşehir Belediyesi ni basan küçükbaşlara ziyaret #1

    "İADE-İ ZİYARET"

    Eğlenceli görüntüleri ile Türkiye gündemine oturan hayvanlara Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı iade-i ziyarette bulundu.

    Nevşehir Belediyesi ni basan küçükbaşlara ziyaret #2

    "BARIŞ İMZALADIK"

    Belediye Başkanı Arı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, “İkna görüşmelerimiz sonuç verdi kendileriyle barış imzaladık” sözlerini paylaştı.

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