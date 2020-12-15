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- Nevşehir Belediyesi'ni basan küçükbaşlara ziyaret
Nevşehir Belediyesi'ni basan küçükbaşlara ziyaret
- İHA
- 15.12.2020 - 17:19
- Güncelleme : 15.12.2020 - 17:25
Nevşehir'de çobanlık yapan Hasan Ünbulan'ın otlattığı sürüden kaçan bir koç, bir keçi ve üç koyun Nevşehir Belediyesi önüne geldi.
Binaya girmeye çalışan koç, keçi ve koyunlara güvenlik görevlileri engel olmaya çalıştı.
Nevşehir Belediyesi'ni basan küçükbaşlara ziyaret VİDEO
GÖREVLİLERİ KOVALADI
Hayvanlar kendilerine engel olmaya çalışan güvenlik görevlilerine ve bir belediye çalışanına saldırdı.
Daha sonra Nevşehir Belediyesi Mali Hizmetler odasına girmek isteyen hayvanlar, bir genç tarafından uzaklaştırılmak istenince genci kovaladı.
Güvenlik görevlileri ve belediye personellerine zor anlar yaşatan koç, keçi ve koyunların o görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.
"İADE-İ ZİYARET"
Eğlenceli görüntüleri ile Türkiye gündemine oturan hayvanlara Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı iade-i ziyarette bulundu.
"BARIŞ İMZALADIK"
Belediye Başkanı Arı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, “İkna görüşmelerimiz sonuç verdi kendileriyle barış imzaladık” sözlerini paylaştı.