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    Nevşehir, Eylül'de 571 bin 960 ziyaretçi ağırladı

    Kapadokya, tüm zamanların rekorunu kırarak eylül ayında 571 bin 960 yerli ve yabancı turist karşıladı.
    • 04.10.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 13:30
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    Nevşehir, Eylül'de 571 bin 960 ziyaretçi ağırladı

    Nevşehir yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

    Eşsiz manzaraları ve doğa harikası peribacalarıyla vatandaşları büyüleyen kent, turist ziyaretleriyle son dönemlerin en büyük rekorunu kırdı.

    571 bin 960 yerli ve yabancı turist ziyaret etti

    Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce açıklanan verilere göre eylülde 571 bin 960 yerli ve yabancı turist şehre geldi.

    Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Ürgüp Müzesi, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Mazı ve Tatlarin yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi gibi mekanlar, ziyaretcilerin uğrak noktaları oldu.

    Nevşehir, Eylül de 571 bin 960 ziyaretçi ağırladı #1

    Geçen yıl 288 bin 213 turist misafir edilmişti

    Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri, geçen yılın eylül ayında ise 288 bin 213 turist gezmişti.

    Nevşehir, Eylül de 571 bin 960 ziyaretçi ağırladı #2

    Ocak-eylül döneminde 3 milyon 116 bin 993 turist geldi

    DHA'nın haberine göre, öte yandan bu yılın ocak-eylül döneminde Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı da 3 milyon 116 bin 993 oldu.

    Geçen yılın aynı döneminde ise bölgede, 1 milyon 571 bin 545 yerli ve yabancı turist ağırlanmıştı.

    Nevşehir, Eylül de 571 bin 960 ziyaretçi ağırladı #3

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    Nevşehir, Eylül de 571 bin 960 ziyaretçi ağırladı #11


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