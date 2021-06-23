Nevşehir mutfağının en gözde tarifi: Ürgüp köfte

Gelinim Mutfakta yarışmasının bugünkü menüsünde yer alan Ürgüp köfte tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki Nevşehir'in en gözde tariflerinden biri olan Ürgüp köfte nasıl yapılır?

Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen gelin-kayın valide konseptli yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde gelinler, Ürgüp köfte tarifi için yarıştı.

Tarifi denemek için kolları sıvayan seyirciler, Ürgüp köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularını araştırıyor.

Dana eti ile hazırlanan Ürgüp köftenin yapımında; irmik, patates ve soğan kullanılıyor. Hazırlaması yaklaşık 30 dakika olan bu köfte, ana yemek olarak sunulabiliyor

Hem göze hem damağa hitap eden ve şipşak hazırlayabileceğiniz bir tarif olan Ürgüp köfte, sofralarınızı süsleyecek.

Peki Ürgüp köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Nevşehir'in gözdesi Ürgüp köfte tarifi...

ÜRGÜP KÖFTE MALZEMELERİ

üp Köftesi Tarifi İçin Malzemeler

500 gram dana kıyma

1 adet kuru soğan

7 adet patates

1 tutam maydanoz

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı irmik

1 adet yumurta

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz Kızartmak için: Fındık yağ

Un

ÜRGÜP KÖFTE NASIL YAPILIR? ÜRGÜP KÖFTE TARİFİ