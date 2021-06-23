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Nevşehir mutfağının en gözde tarifi: Ürgüp köfte
Gelinim Mutfakta yarışmasının bugünkü menüsünde yer alan Ürgüp köfte tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki Nevşehir'in en gözde tariflerinden biri olan Ürgüp köfte nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 23.06.2021 - 16:00
Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen gelin-kayın valide konseptli yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde gelinler, Ürgüp köfte tarifi için yarıştı.
Tarifi denemek için kolları sıvayan seyirciler, Ürgüp köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularını araştırıyor.
Dana eti ile hazırlanan Ürgüp köftenin yapımında; irmik, patates ve soğan kullanılıyor. Hazırlaması yaklaşık 30 dakika olan bu köfte, ana yemek olarak sunulabiliyor
Hem göze hem damağa hitap eden ve şipşak hazırlayabileceğiniz bir tarif olan Ürgüp köfte, sofralarınızı süsleyecek.
Peki Ürgüp köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Nevşehir'in gözdesi Ürgüp köfte tarifi...
ÜRGÜP KÖFTE MALZEMELERİ
üp Köftesi Tarifi İçin Malzemeler
- 500 gram dana kıyma
- 1 adet kuru soğan
- 7 adet patates
- 1 tutam maydanoz
- 3 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı irmik
- 1 adet yumurta
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
Kızartmak için:
- Fındık yağ
- Un
ÜRGÜP KÖFTE NASIL YAPILIR? ÜRGÜP KÖFTE TARİFİ
- Öncelikle kabuklarını soyduğunuz patatesleri rendeleyip suyunu çıkartın ve bol yağ ile kızartın.
- Kıymayı geniş bir kabın içine alın ve üzerine patates, kuru soğan ve sarımsak rendeleyin.
- Ardından yumurta ve irmik ekleyerek yoğurun.
- Maydanozları ince ince kıyın.
- Köfte harcına maydanoz, tuz ve karabiberi ekledikten sonra tekrardan yoğurun.
- Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve parmak şekli verin.
- Bir tabağın içerisine un koyun ve şekil verdiğiniz köfteleri una bulayıp yağda kızartın.
- Ürgüp köfteyi, kibrit patates ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...