Tamamen ipek olan ve 800 bin TL'den satışa sunulan halının sorumlusu Orhan Akçil, "Çok nadir bir parçadır. Yerli ve yabancı misafirlerimiz bu halılarımızı tercih ediyor" dedi.

Nevşehir’in Avanos ilçesinde, 6 metrekare olan ipek halı 800 bin TL'den satışa çıkarıldı.

Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ipek halılar, 5 bin lira ile 1 milyon arasında değişen fiyatlara satılıyor.

"İPEK HALILARIN FİYATI 1 MİLYONA KADAR ÇIKIYOR"

Satışı yapılan ipek halılardan sorumlu olan Orhan Akçil, “İpek halılarımızı saf ipekten üretiyoruz. İpek halılarımızın özelliklerinden bir tanesi, farklı açılardan baktığınızda farklı renk tonunu görürsünüz.

Bu fark çok belirgin bir özelliktir. Aynı zamanda ipek halılarımız daha uzun ömürlüdür. Yerli ve yabancı misafirlerimiz bu halılarımızı tercih ediyor. İpek halılarımızın fiyatları 5 bin liradan başlar ve 1 milyona kadar çıkar. Saf ipek olan halımız 6 metrekaredir.

800 bin lira bir fiyatı var. Çok nadir bir parçadır. Bunun haricinde yine bu tarz halılarımız var. Dünya genelinde çok nadir üretilen halılarımızın fiyatları ise bir milyon ve üzerinde satışa sunuluyor.” dedi.

Nevşehir'de, 6 metrekare olan ipek halı 800 bin liradan satılıyor ViDEO







"1 MİLYONUN ÜZERİNDE DÜĞÜMÜ VAR, 400 BİN LİRA"

Küçük ebatlı halıların birbirinden farklı özelliklere sahip olduğunu ifade eden Akçil, bu halıların fiyatlarının ise özelliklerine göre değiştiğini belirtti.

Akçil, “Küçük halılarımızın özelliklerinden bir tanesi de floresan ışığa koyduğumuzda ya da LED ışığa koyduğumuzda çok ince dokunduğu için ışıklarda renk tonlarını çok belirli bir şekilde görebiliriz.

1 milyonun üzerinde düğümü bulunan halılarımızdan ise biri 250 bin lira diğeri ise 400 bin liradan alıcısını bekliyor.” diye konuştu.

ABD VE JAPONYADAN MÜŞTERİLER VAR

Akçil, Kapadokya’da bulunan ve dünyanın nadide ürünleri arasında yer alan halılara ise en çok ABD ve Japonya’dan gelen misafirlerin tercih ettiğini söyledi.



