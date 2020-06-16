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Nevşehir'de ambulansın tekerine yılan dolandı
Nevşehir'de ambulansın tekerine dolanan yılan, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.
- AA
- 16.06.2020 - 02:25
İl Sağlık Müdürlüğü önünde park halinde bulunan ambulansın altına girerek tekerin iç kısmına dolanan yılanı fark eden vatandaşlar, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
TEKERLEĞİ SÖKTÜLER, YILANI ALDILAR
İtfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için ambulansı kriko yardımıyla kaldırarak arka tekerleği söktü.
Ekiplerin bulunduğu yerden çıkarmayı başardığı yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan doğaya salındı.