Nevşehir'de ata tohumlarını paylaşarak çoğaltıyorlar Nevşehir'de sosyal medya platformları üzerinden bir araya gelen Ata Tohumu Takas Grubu, ürettikleri tohumları değişerek çoğaltmayı hedefliyor.

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İHA

Nevşehir'de bahçelerinde yetiştirerek çoğalttığı ata tohumlarını, ücretsiz dağıtarak daha çok kişiye ulaştırarak çoğalmasını sağlayan grup üyeleri yılda iki defa bir araya gelerek ata tohumu takas buluşması yapıyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Ata Tohumu Takas Etkinliği'ne İzmir’den katılan Avukat Meral Ungan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Sayılarımız gün geçtikte artıyor"

İzmir Karşıyaka’dan, Nevşehir’e tohum takası için geldim. Ata tohum takas grubu Türkiye’nin her şehrinde bulunan üyeler ile bir araya gelerek yetiştirdiğimiz tohumları değişmek adına takas toplantıları yapıyoruz. Buradan tohum alan üyelerimiz, ürettikleri ürünlerden elde ettikleri tohumları bir sonraki toplantıya getirerek tohum sirkülasyonunu sağlıyoruz. Sayılarımız gün geçtikte artıyor.

"Geleceğimiz için ata tohumlarına çok ihtiyacımız var"

Ungan,sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu tohumlar dedelerimizin, ninelerimizin ürettiği ürünlerden elde edilen tohumlar. Üç sene üst üste aynı tohumu dikersek ata tohumu oluyor. İsrail tohumlarının zararlarını yaşantımızda kanser başta olmak üzere diğer hastalıklar ile görüyoruz. Ata tohumlarımızı ilaç kullanmadan, sadece hayvansal gübre kullanarak yetiştiriyoruz. Bu ata tohumları çocuklarımıza bırakacağımız en güzel armağan. Geleceğimiz için ata tohumlarına çok ihtiyacımız var.

"İnsanlığa bir katkı sağlamak için çaba harcıyoruz"

Nevşehir Ata Tohumu Takas Grubu üyesi olan Doç. Dr. Özden Taşğın da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Tohum takas grubu olarak ülkemizin ve insanımızın en önemli değerlerinden birisi olan tohumun, değerlerimize özgü olması ve yerel olmasını sağlamak için farkındalık oluşturmaya başladık. Domatesten patlıcana, bezelyeden kabağa kadar birçok sebzenin ata tohumunu burada ürettikten sonra takas ederek insanlığa bir katkı sağlamak için çaba harcıyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)