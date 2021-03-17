- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Nevşehir’de camideki prizi kullanan genç, kitaplığa para ve not bıraktı
Nevşehir’de camideki prizi kullanan genç, kitaplığa para ve not bıraktı
Camideki prizi kullanarak telefonunu şarj eden bir genç, prizin yanına not bırakarak helallik istedi. Öğrenci olduğunu belirten genç, notun yanına bir de para bıraktı.
- AA
- 17.03.2021 - 16:54
- Güncelleme : 17.03.2021 - 16:56
Nevşehir'de Yeni Mahalle'deki Fatma Hatun Camii’nin İmam Hatibi Harun Yalçın, eşine az rastlanır bir olaya şahit oldu.
Yalçın, duvardaki kitap rafına bırakılmış bir not ve yanına iliştirilmiş 20 lira buldu.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Gencin duyarlılığına kayıtsız kalamayan Yalçın, isimsiz nottaki, "Hocam, 5 ila 15 dakika prizi kullandım, hakkınızı helal edin. Öğrenciyim, üzerimde çok miktar yoktu. Kusura bakmayın." ifadelerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
“BENİ DE DUYGULANDIRDI”
Davranıştan etkilenen Harun Yalçın yaptığı açıklamalarda, "Öğle namazına gelince not ve içindeki parayı gördüm. Sosyal medyada paylaşınca herkesin takdirini topladı. Bir gencin böyle bir davranışta bulunması beni de duygulandırdı." dedi.