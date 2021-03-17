Haberler

Yaşam Haberleri

Nevşehir’de camideki prizi kullanan genç, kitaplığa para ve not bıraktı

Nevşehir’de camideki prizi kullanan genç, kitaplığa para ve not bıraktı

Camideki prizi kullanarak telefonunu şarj eden bir genç, prizin yanına not bırakarak helallik istedi. Öğrenci olduğunu belirten genç, notun yanına bir de para bıraktı.