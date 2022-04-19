Nevşehir'de çukura düşen köpeği kurtarmak isteyen 3 kişi mahsur kaldı

Nevşehir'de çukura düşen köpeği kurtarmak isterken mahsur kalan 2 turist ve 1 rehber, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bulunan Kızılçukur Vadisi'nde 10 metrelik çukura düşen köpeği gören Belçikalı ve Fransız turist köpeği kurtarmak istedi.

Çukura inen 3 kişi geri çıkamadı

İHA'nın haberine göre, çukura inen 2 turist ve bir rehber tekrar çıkamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu turistleri mahsur kaldıkları çukurdan çıkardı.

Turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.