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    Nevşehir'de çukura düşen köpeği kurtarmak isteyen 3 kişi mahsur kaldı

    Nevşehir'de çukura düşen köpeği kurtarmak isterken mahsur kalan 2 turist ve 1 rehber, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
    • 19.04.2022 - 21:57
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    Nevşehir'de çukura düşen köpeği kurtarmak isteyen 3 kişi mahsur kaldı

    Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bulunan Kızılçukur Vadisi'nde 10 metrelik çukura düşen köpeği gören Belçikalı ve Fransız turist köpeği kurtarmak istedi.

    Çukura inen 3 kişi geri çıkamadı

    İHA'nın haberine göre, çukura inen 2 turist ve bir rehber tekrar çıkamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu turistleri mahsur kaldıkları çukurdan çıkardı.

    Turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Nevşehir de çukura düşen köpeği kurtarmak isteyen 3 kişi mahsur kaldı #1

    Nevşehir de çukura düşen köpeği kurtarmak isteyen 3 kişi mahsur kaldı #2


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