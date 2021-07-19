Nevşehir'de eşinden boşandı, davul zurnalı kutlama yaptı

Adnan Söküt 2 yıl süren boşanma davasının sonuçlanmasının ardından, davul zurna çaldırdı. Kutlama yapan Söküt, "Bundan sonra yeni bir hayata başladım. Adaletten yana olduğum için çok mutluyum" dedi.

Nevşehir’in Avanos ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Adnan Söküt 14 yıllık eşi G.Söküt’ün kendisini aldattığını öğrendi ve boşanma davası açtı.

Söküt'ün eşine açtığı boşanma davası pandemi ve çeşitli nedenlerle 2 yıl sürdü.

2 yılın ardından boşanan Söküt, yaşadığı Uçhisar beldesinin meydanında davul zurna çaldırdı.

"İKİ KERE İHANET ETTİ"

Boşanma sonrası açıklama yapan Söküt şu ifadeleri kullandı;

“Evlilik birliğine ihanet eden eşimin türlü iftiralar ile tarafıma açtığı boşanma davasında haklı çıkmanın verdiği onur ve gururla, Uçhisar meydanında beni aşağılayıp, kovalayan kayınpederime ve kaynanama inat bu davul zurnayı çaldırdım.

Ben eşimden iki kere ihanet, iki kere taciz olayı, bir çek senet olayı yaşadım.

Ayrıca yıllardır baktığım çocuğumun başkasından olduğunu, DNA testi sonucu ispatladım.





"ÇOK MUTLUYUM, HAYATA YENİDEN BAŞLADIM"

Bu süreçte yanımda olan avukatıma, adaletten ayrılmamamı sağlayan adalet sağlayıcılarına teşekkür ederim.

Benim boşanma davam pandemi ve çeşitli nedenlerden dolayı 2 yıl sürdü. Bundan sonra yeni bir hayata başladım.

Adaletten yana olduğum için çok mutluyum. Çünkü benim ciğerimi çok yaktılar.

Bana evlat acısı çektirdiler. Hiçbir sebep yokken geçen yıl Kurban Bayramı’nda türlü iftiralar atarak, jandarmaya yakalatmışlardı."





SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

14 yıllık eşinden ihanet sonrası ayrılan Adnan Söküt, boşanma sevinci için çaldırmış olduğu davul zurna gösterisini ise sosyal medya hesabından yayınladı.