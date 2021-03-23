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    Nevşehir’de fırtına minarenin alemini uçurdu

    Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyünde şiddetli rüzgar sebebiyle 2 cami minaresinin alem kısmı uçtu.
    • İHA
    • 23.03.2021 - 18:49
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    Nevşehir’de fırtına minarenin alemini uçurdu

    Nevşehir’de güneyli yönlerinden etkili olan ve saatte 60 ile 90 km arasında esen fırtına birçok yerde etkili oluyor.

    CAMİLERİN ALEM KISMI UÇTU, AĞAÇLAR KÖKÜNDEN SÖKÜLDÜ

    Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyünde bulunan Gümüş ve Hacı Bayram Veli camilerinin alem kısmı şiddetli rüzgar nedeniyle uçarken birçok ağaç kökünden söküldü. Olayda yaralanan olmazken meteoroloji tarafından vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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