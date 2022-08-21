Nevşehir'de görme engelli adamdan eşinden kalan araca vefa

Eşini kaybeden Ömer Kavak, görme engeline rağmen eşine aldığı aracı her ay düzenli olarak temizliyor. Kavak, "Taksitle bu Serçe arabayı aldım. Satmayı düşünmüyorum" dedi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan görme engelli Ömer Kavak, 6 yıl önce kaybettiği eşinin emanetine sahip çıkıyor.

1979 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Astsubay olduğu dönemde görev başındayken rahatsızlanan Kavak, 1982 yılında gözlerini tamamen kaybetti.

Engeline rağmen her ay otomobili temizliyor

Aradan geçen yılların ardından 1992 yılında eşine otomobil alan yaşlı adam, eşinin vefatının ardından hiç göremediği araca her ay düzenli olarak bakım yapıyor.

Kullanamamasına rağmen otomobili satmayan Kavak, yılda bir kez de cila yapıyor.

Her hafta sonu Kapadokya'yı geziyor

Arkadaşı sayesinde her hafta sonu Kapadokya bölgesinde araçla gezen Ömer Kavak, araca olan hasretini de bu sayede gideriyor.

"Satmayı düşünmüyorum"

Aracını yıkarken bez kullanmadığını söyleyen görme engelli Ömer Kavak yaptığı açıklamada, “Aracım 1993 model Serçe. Rahmetli eşim kullanıyordu. Her tarafı orijinal ve 34 bin kilometrede. Ayda bir yıkıyorum. Her yıl ağustos ayında da mutlaka arabayı yıkayıp cila yapıyorum. Rahmetli eşim bir arabamız olmasını çok isterdi. Ev mi araba mı diye sordum. O da araba olsun dedi. Ben de taksitle bu Serçe arabayı aldım. Satmayı düşünmüyorum.

Ara sıra arkadaşım ile birlikte cumartesi ve tatil günleri dolaşıyorum, birlikte geziyorum. Zevkle hortumu takıyorum. Aracımı bezle yıkamıyorum. Bezle yıkadığım zaman bazı yerleri kaçıyor. Elimle yıkadığım zaman, neresi yıkanmamış biliyorum. Aracımı önce yıkayarak kuruluyorum, daha sonrada cila yapıyorum” şeklinde konuştu.

"Gözlerimi kaybedince bir daha araç kullanamadım"

Gözlerini kaybetmeden önce sadece 6 ay araç kullandığını söyleyen Kavak, “Bu aracı hiç sürmedim. 1979 yılında bir araç almıştım. Sadece 6 ay araç kullandım. Daha sonra gözlerimi kaybedince bir daha araç kullanamadım. Sonradan görme engelli olduğum için rüyamda sık sık araba sürerdim” şeklinde konuştu.

"Ömer abi araç kullanıyormuş gibi etkilenir"

İHA'nın aktarımına göre; Ömer Kavak’ın arkadaşı Ersan Diler de açıklamasında, “Tatil günlerinde Ömer ağabey ile birlikte geziyoruz. Aracı ben kullanıyorum. Ömer abi de araç kullanıyormuş gibi etkilenir. Gezmediğimiz gitmediğimiz yer yok” dedi.