Denetim yapan jandarma ekipleri, yolculara emniyet kemeri hakkında bilgi verdi.

Nevşehir'de denetim yapan jandarma ekipleri, emniyet kemeri takılı olmayan otobüs şoförüne 114 lira ceza kesti.

Sivil olarak denetim yapan ekipler, yolculara kendilerini tanıtarak bazı uyarılarda bulundu.

JANDARMA EKİPLERİNDEN SİVİL DENETİM

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sıklaştırdı. Sivil olarak ilçeler arasında çalışan özel halk otobüslerine binen jandarma personelleri araç içerisinde emniyet kemeri, sosyal mesafe ve maske denetimi yapıyor.

Nevşehir'de jandarmadan denetim VİDEO

KURALA UYMAYAN SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Denetimin ilk gününde Nevşehir’in Avanos ilçesinden hareket eden ve içerisinde sivil jandarma personelinin bulunduğu aracı Uçhisar çıkışında durduran jandarma trafik ekipleri emniyet kemeri takmadığı tespit edilen otobüs şoförüne 144 lira para cezası uyguladı.





YOLCULARA BİLGİ VERİLDİ

Bu sırada otobüs içerisinde bulunan askeri personelde yolculara ve otobüs şoförüne kendisini tanıtarak, otobüs şoförünün emniyet kemeri takmadığını tespit ettiğini ve yolculara otobüs yolculukların emniyet kemerinin önemi hakkında bilgiler verdi.



