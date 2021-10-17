Kızının önerisiyle hobi amaçlı yapboz tablolara merak salan 79 yaşındaki Hüseyin Özen, yaklaşık 10 yılda binlerce parçayı birleştirerek ortaya çıkardığı tabloları sergiliyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 5 yıl kütüphane görevlisi olarak çalıştıktan sonra ticarete atılan Hüseyin Özen, 2011 yılında emekli oldu.

BABASI HAYATTAN KOPMASIN DİYE YAPBOZ HEDİYE ETTİ

Babasının bu süreçte sosyal yaşamdan kopmaya başladığını fark eden kızı Emel Özen, satın aldığı yapboz tabloları babasına hediye ederek kendisine yeni bir uğraş alanı sundu.

Nevşehirli Hüseyin dede emekliliğinde merak saldığı yapbozlardan sergi açtı - Video

BİRLEŞTİRDİĞİ 40 YAPBOZLA SERGİ AÇTI

Yapbozla haşır neşir olan Özen, parçaları birleştirerek ortaya çıkardığı onlarca tablonun kimisini evinde biriktirdi kimisini yakınlarına hediye etti.

Özen, Ürgüp Belediyesi Kültür Merkezi'nde de 40 yapbozdan oluşan sergi açtı.

Sergideki manzara ağırlıklı yapboz tablolar ilçe halkından da ilgi gördü.

HOBİSİ HAYATA TUTUNDURDU

Özen, vakit geçirmek amacıyla başladığı çalışmanın kendisini hayata tutunduran bir uğraş haline geldiğini belirtti.

Evindeki bir odayı yapboz atölyesine dönüştürdüğünü anlatan Özen, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında bu uğraş sayesinde kolay vakit geçirebildiğini kaydetti.

EŞİNİ KAYBEDİNCE YAPBOZA İLGİSİ DAHA DA ARTTI

Geçen yıl eşini kaybettiğini, yalnız kalmasıyla yapboza ilgisinin daha da arttığını ifade eden Özen, şunları söyledi:

"Kızım 'Baba dükkanı bıraktın, ben sana bir oyuncak bulayım, meşgul edeyim' dedi. Sonra yapboza başladım. Günde 3-4 saat yapbozla uğraşıyorum. Usandığım zaman vakit geldiyse camiye gidiyorum. Yemekten sonra tekrar başına oturuyorum. Eşim bana arkadaşlık ediyordu. Geçen yıl kasım ayında vefat ettikten sonra daha çok uğraş vermeye başladım. Yorucu olduğu kadar da dinlendirici oluyor. Önce az olan renkten başlayarak, tabloyu oluşturacak renk parçalarını ayırıp, çerçevesini yapmakla başlıyorum. Renklere ve şekle bakacağım derken, kafamdaki düşünceyi atmama yarıyor. Benim gibi 80'ine gelmiş insanlar böyle meşguliyetler bulurlarsa hayatı daha güzel geçirirler diye düşünüyorum. Bu da olmasa ne yapardım bilmiyorum, tavla bilirim fakat kahvehane adetim yok."

Özen, 79 yaşında sergi açmış olmanın kendisi açısından mutluluk ve heyecan verici olduğunu sözlerine ekledi.

"İNSANLAR İLERİ YAŞLARDA DA HOBİ EDİNMELİ"

Kızı Emel Özen de kişilerin ileri yaşlarda vakit geçirebilecekleri, keyif alabilecekleri hobilere sahip olabilmesinin sağlıkları açısından da önemli olduğuna şahitlik ettiğini söyledi.

Babasının bu uğraşı sayesinde oluşması muhtemel psikolojik sorunlardan uzaklaştığını aktaran Emel Özen, "Babam çok yoğun çalışan bir insandı. İş yerini kapatınca boşluğa düştü. Onu tekrar hayata nasıl tutundurabiliriz diye düşününce yapboz aldık. Boş vakitlerini değerlendirmeye başladıkça algılarını artırdı. Hayata daha farklı bakmaya başladı. Yapbozdaki ayrıntıları gördü, onu hayata uyguladı. Pandemi süreci ve ardından annemin vefatı ile zamanı geçirmesi için daha çok ilgisi arttı." diye konuştu.