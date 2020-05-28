Nevşin Mengü bisikletten düştü

Gazeteciliğinin yanı sıra bisiklet turnuvalarına katılarak derece elde eden Mengü’nün, omzunda kırık oluştu.

Uzun yıllardır spora olan düşkünlüğü ile bilinen gazeteci Nevşin Mengü, kaza geçirdi.

Bisiklet antrenmanı yaparken dikkat eksikliği nedeniyle düşen ve omzunda kırık oluşan Mengü, sosyal medya hesabından durumu hakkında bilgi verdi.

“DURMAK YOK YOLA DEVAM”

Instagram'da askıya aldığı kolunu gösteren bir fotoğraf paylaşan Mengü, “Bisiklet antrenmanı yaparken, kısa süreli bir dikkat eksikliği nedeniyle düştüm. Omzumda küçük bir kırık oluştu. Oynak bir yerde değil, çabuk iyileşir. Arada olur böyle şeyler, hayatın bir parçası durmak yok yola devam.” dedi.

Mengü’ye, geçmiş olsun yorumları yapıldı.