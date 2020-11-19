New York’ta hilal belirdi

ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde beliren hilal, Özgürlük Heykeli ile güzel görüntü oluşturdu.

Görüntünün adresi ABD’nin New York kenti…

Akşam saatlerinde beliren hilal, zamanla Özgürlük Heykeli’ne doğru yanaştı. Bu sırada da kadraja çok özel anlar yansıdı.

ÇOK GÜZEL GÖRÜNTÜ

Hilal ve Özgürlük Heykeli’nin bir arada olduğu kareler, güzel görüntü oluşturdu.

Görenlerin hayran kaldığı bu anlar kayda da alındı.

New York'ta hilal ve Özgürlük Heykeli İZLE