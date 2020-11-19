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    New York’ta hilal belirdi

    ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde beliren hilal, Özgürlük Heykeli ile güzel görüntü oluşturdu.
    • AA
    • 19.11.2020 - 07:36
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 07:41
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    New York’ta hilal belirdi

    Görüntünün adresi ABD’nin New York kenti…

    Akşam saatlerinde beliren hilal, zamanla Özgürlük Heykeli’ne doğru yanaştı. Bu sırada da kadraja çok özel anlar yansıdı.

    ÇOK GÜZEL GÖRÜNTÜ

    Hilal ve Özgürlük Heykeli’nin bir arada olduğu kareler, güzel görüntü oluşturdu.

    Görenlerin hayran kaldığı bu anlar kayda da alındı.

    New York'ta hilal ve Özgürlük Heykeli İZLE

    New York’ta hilal belirdi #1

    New York’ta hilal belirdi #2

    New York’ta hilal belirdi #3

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