NG Afyon Sürdürülebilir Turizm Sertifikası’nı aldı NG Hotels grubu bünyesinde bulunan NG AFYON, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile GSTC arasında yapılan anlaşmaya göre 2030’a dek tamamlanması gereken kriterleri yerine getirerek Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından verilen Sürdürülebilir Turizm Sertifikasını aldı.

Haber Merkezi

Kalite odaklı hizmet anlayışı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma konularındaki özenli çalışmalarıyla konuklarını ağırlayan, NG Hotels, NG Phaselis Bay Lifestyle Resort, NG Sapanca ve NG Enjoy’un ardından NG AFYON için de Sürdürülebilir Turizm Sertifikasını aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile GSTC arasında yapılan anlaşmaya göre 2030’a dek tamamlanması gereken kriterleri yerine getiren NG AFYON, turizm sektörünün istenilen şekilde gelişmesi için sürdürülebilir kalkınma ilkelerini benimseyerek faaliyetlerini sürdürüyor.

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, NG AFYON’un Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından verilen Sürdürülebilir Turizm Sertifikasını almasına ilişkin olarak şunları kaydetti: “ NG Phaselis Bay Lifestyle Resort, NG Sapanca ve NG Enjoy’un ardından NG AFYON için de Sürdürülebilir Turizm Sertifikamızı aldık. Otellerimizde sürdürülebilirliği bütüncül olarak ele alıyoruz. İş sağlığından çevre yönetim sistemine, doğal ve kültürel mirasın korunmasına kadar tüm alanlardaki çalışmalarımızın küresel bir referans çerçevesinde kabul görmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyuz.”