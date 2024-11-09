İHA

Kız olması ümidi ile bir kez daha baba olan 59 yaşındaki Hasan Kartal; 1 hafta önce doğan erkek evladı ile birlikte "vatana 11 asker yetiştiriyorum" diyerek durumdan memnun olduğunu dile getirdi.

Kartal, "İlk eşimden 5, ikinci eşimden de 6 tane oğlum var. Vatana asker yetiştiriyorum. 5'i askerliğini yaptı, ben çocuklarımla her zaman gurur duyuyorum. Vatana, millete hayırlı olsunlar başka bir şey istemem. 2 oğlum gurbette, diğer büyükler de burada tarlalarda çalışıyor. Sağ olsun belediye başkanımız beni işe aldı, onun sayesinde de rızıklarını çıkarıyorum. Kızım olmasını isterdim ama nasip değilmiş. Allah erkek evlat verdi, buna da şükür" dedi.

"GÖNÜL BİR TANE KIZ OLMASINI İSTERDİ"

İlk oğlunu 1998 yılında kucağına alan ve son oğlu yeni doğan baba, çocuklarının isimlerini de sırayla şaşırmadan saydı.

Anne Fatma Kartal ise "gönül bir tane kız olmasını isterdi" diyerek erkek çocukları ile aynı evde yaşamanın zorluğunu anlattı.

Kartal, "Eşimin ilk eşinden 5 oğlu vardı, benden de 6 oldu. 1 hafta önce bir oğlumuz daha oldu. Gönül bir kız olmasını isterdi ama nasip değilmiş. Buna şükürler olsun, hiç çocuğu olmayanlar var. Bir yeri topluyorsun bir yer dağılıyor zorlukları var" diye konuştu.