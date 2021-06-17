Niğde'de beslediği karga, omuzundan inmiyor

Emircan Güvercin 4 aydır beslediği karganın omzundan inmediğini söyleyerek, "Dışarı çıktığımızda bile omuzumdan hiç ayrılmıyor ve benden başkasına da gitmiyor" dedi.

Niğde'de yaşayan Emircan Güvercin, 4 ay önce evinin yakınlarında yaralı bir karga buldu.

Karganın yuvadan düştüğünü ve ayaklarını kırdığını fark eden Güvercin, karga yavrusunu veterinere götürdü.

Tedavisi yapılan kargayı yuvasına bırakmak isteyen Emircan Güvercin, yüksekte olduğu için başarılı olamadı.

"OMZUMDAN AYRILMIYOR"

Emircan Güvercin, 4 ay boyunca kargayı ekmek ve bisküvi vererek besledi.

Yavru kargayı zor durumdayken bulduğunu anlatan Emircan Güvercin, "Merhemler aldık, ayaklarını sardık. Veterinere götürdüm ve ilaçlarını aldım ona gözüm gibi bakarak büyüttüm. Karga kendini toparlayınca artık dışarıya çıkması gerektiğine karar verdim ama omuzumdan hiç ayrılmıyor" dedi.

"ADINI KARACA KOYDUM"

Yavru kargayı yanından ayırmayan Emircan Güvercin, "Ona bir isim vermem gerektiğini düşündüm. Çünkü dışarı çıktığımızda bile omzumdan hiç ayrılmıyor ve benden başkasına da gitmiyor.

Kendisi siyah tüylü bir hayvan olduğu için 'Karaca' ismini verdim. Gözleri açık mavi renkte. Kargalar çok zeki hayvanlardır. Beslediğiniz zaman sadık olabilen bir hayvandır.

Yapılan her şeyi aklında tutuyor ve unutmuyor. Kargalar büyüdüğü yeri uzun yıllar da geçse unutmuyor” diye konuştu.

"ÖMRÜMÜN YETTİĞİ KADAR BESLEYECEĞİM"

Emircan Güvercin, yavru karganın oyun oynamayı çok sevdiğini belirterek, "4 aylık oldu yeni yeni ötmeye başladı. Biliyorsunuz kargalar bizden daha uzun yaşıyorlar ama ben ömrüm yettiği kadar besleyeceğim. Birlikte oyunlar oynuyoruz" ifadelerini kullandı.



