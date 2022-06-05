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    Niğde'de dolu yağışı sonrası tarım arazileri zarar gördü

    Niğde'de öğleden sonra etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
    • 05.06.2022 - 19:14
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    Niğde'de dolu yağışı sonrası tarım arazileri zarar gördü

    Yurt genelinde sıcak hava etkili olurken, Niğde’de şiddetli yağış ve dolu yağışı görüldü.

    Tarım arazileri zarar gördü

    Niğde'de merkeze bağlı Edikli beldesinde öğleden sonra başlayan sağanak bir süre sonra yerini doluya çevirdi. Dolu nedeniyle bazı tarım arazileri kısmen zarar gördü.

    Sokaklarda su birikintileri oluştu

    İHA'nın haberine göre, Çamardı'nın Üskül köyünde başlayan sağanak sonrası sel medyana geldi, sokaklarda su birikintileri oluştu. Dolu ve sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

    Niğde de dolu yağışı sonrası tarım arazileri zarar gördü #1

    Niğde de dolu yağışı sonrası tarım arazileri zarar gördü #2

    Niğde de dolu yağışı sonrası tarım arazileri zarar gördü #3

     


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