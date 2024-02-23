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Niğde’de fosil incelemesi! Alınan kalıntılar traverten çıktı

Niğde’de fosil incelemesi! Alınan kalıntılar traverten çıktı Elektrik işçisi Dursun Tekeli'nin yol kenarında bulduğu ve fosil sandığı kalıntılar, Müze Müdürlüğü tarafından incelendi. Kalıntıların, traverten olduğu saptandı.