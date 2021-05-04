Kedinin kapının açılmasını beklediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Niğde'nin Bor ilçesinde bir kedi, apartmanda bulunan ayakkabılığa çıkarak kapının tokmağına vurdu.

GÖRÜNTÜLER İLGİ ÇEKTİ

Tokmakla vurduğu kapı açılmayan kedi, bu işlemi birkaç kez tekrarladı. Kedinin bu anlarının yer aldığı görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Kapıyı çalarak açılmasını bekleyen kedinin görüntüleri ilgi odağı oldu.

Niğde'de kedi, tokmakla kapıya vurarak açılmasını bekledi VİDEO