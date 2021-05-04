Euro
9.9885
0.33%
Dolar
8.3154
0.82%
Altın
475.7
0.02%
Borsa
1.416
-0.34%
Bitcoin
457.461
-4.56%
EXEN Coin
28.10
1.15%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Niğde'de kedi, tokmakla kapıya vurarak açılmasını bekledi

    Kedinin kapının açılmasını beklediği anlar sosyal medyada gündem oldu.
    • DHA
    • 04.05.2021 - 17:08
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 17:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Niğde'de kedi, tokmakla kapıya vurarak açılmasını bekledi

    Niğde'nin Bor ilçesinde bir kedi, apartmanda bulunan ayakkabılığa çıkarak kapının tokmağına vurdu.

    GÖRÜNTÜLER İLGİ ÇEKTİ

    Tokmakla vurduğu kapı açılmayan kedi, bu işlemi birkaç kez tekrarladı. Kedinin bu anlarının yer aldığı görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

    Kapıyı çalarak açılmasını bekleyen kedinin görüntüleri ilgi odağı oldu.

    Niğde'de kedi, tokmakla kapıya vurarak açılmasını bekledi VİDEO

    Niğde de kedi, tokmakla kapıya vurarak açılmasını bekledi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir