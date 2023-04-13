Niğde'de sokağa bırakılan köpeklere bahçesinde bakıyor Niğde’de iki hayvansever; hasta, yaralı ya da terk edilmiş sokak hayvanlarını alarak hayvanlara ömürlük bakım yapıyor.

İHA

Niğde’de yaşayan Bengü Berkman ve Volkan Akyıldız, tedavi ettirdikleri sokak hayvanlarına geçici yuva bulmakta zorlandıkları için çareyi barınak yapmakta buldu.

Niğde merkeze 30 kilometre uzaklıkta 5 dönümlük bir arazi kiralayan Volkan Akyıldız, arazinin 2 dönümünü sokak hayvanları için ayırdı.

Tedavi edilen sokak hayvanlarını geri sokağa bırakmaya kıyamadıkları için yurt dışındaki bağışçıların da desteğiyle yapılan barınakta hepsi sokaktan kurtarılmış 42 köpek yaşıyor.

Bakım ve yiyecek ihtiyacı karşılanıyor

Sokak hayvanlarına yuva olmak için müstakil evinin bahçesini 42 köpekle paylaşan Akyıldız ve Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Bengü Berkman, 2 yıl önce kurdukları barınakta tedaviden getirdikleri hayvanların hem bakımını yapıyor hem de yiyecek ihtiyacını karşılıyor.

"Ölmek üzere olan köpeklerin bu barınakta oynadığını görmek her şeye değer" diyen Bengü Berkman, gayelerinin tedavi edilen köpeklere yeni yuva bulmak olduğunu da belirtti.

"Sahiplendirme yapıyoruz"

Berkman yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

5-6 yıl önce yurt dışında yaşayan yabancılardan Niğde’ye tedavi ve besleme konusunda destek alırken hayvanları tedaviden sonra koyabilecek, geçici de olsa yuva bulunamadığı için böyle bir yer yapılmasına karar verildi. Tedavisi yapılan, kısırlaşan, çiplenen tüm köpeklerimiz tedaviden sonra buraya geliyor ve buradan sahiplendirme yapıyoruz. İçlerinde cins köpeklerimiz de var ve bunlar terk edilmişler, sokakta yapamayan köpekler de var. Niğde'de anlaşmalı bir kliniğimiz var ve onlar her ay gelip aşılarını ve tedavilerini yapıyorlar. Buradan sonrası da sahiplendirme kısmı, yuva bulduktan sonra da yuvalandırıyoruz.

Evinin bahçesini 42 köpekle paylaşan Volkan Akyıldız ise 7-24 köpeklerle iç içe olduğunu söyledi.

"Sokağa atılmamalarını istiyoruz"

Akyıldız, şu ifadeleri kullandı: