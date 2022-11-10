- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Niğde'de tarım işçileri saat 9'u 5 geçe işlerini bıraktı
Niğde'de tarım işçileri saat 9'u 5 geçe işlerini bıraktı
- 10.11.2022 - 14:42
- Güncelleme : 10.11.2022 - 15:08
Türkiye'nin dört bir yanında saat 9'u 5 geçe hayat durdu...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84'üncü yılında da saygıyla anıldı.
Birçok kentten Ata'ya saygı kareleri gelmeye başladı.
Duygusal anların yaşandığı anma törenlerine gencinden yaşlısına birçok vatandaş katıldı.
Saygı duruşuna geçtiler
Niğde'de de ortaya çıkan görüntüler yürekleri ısıttı.
Bor ilçesindeki elma bahçesinde hasat yapan işçiler, Ulu Önder Atatürk'ü anmak için saat 09.05'te işi bırakarak, saygı duruşunda bulundu.
İstiklal Marşı okundu
Daha sonra İstiklal Marşı'nı okuyan işçiler, yeniden çalışmaya devam etti.
Niğde'de tarım işçileri saat 9'u 5 geçe işlerini bıraktı VİDEO
Siren sesiyle işlerini bıraktılar
Hatay'ın Erzin ilçesinde de narenciye toplayan işçiler, sirenlerin çaldığı saat 09.05'te iş bıraktı.
DHA'nın aktarımına göre; saygı duruşuna geçen işçiler, daha sonra işlerinin başına döndü.