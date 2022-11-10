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    Niğde'de tarım işçileri saat 9'u 5 geçe işlerini bıraktı

    Tarlada hasat yapan kadın ve erkek işçiler, siren sesiyle birlikte işlerini bırakarak saygı duruşuna geçti. Ardından İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşlar işlerinin başına döndü.
    • 10.11.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 15:08
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    Niğde'de tarım işçileri saat 9'u 5 geçe işlerini bıraktı

    Türkiye'nin dört bir yanında saat 9'u 5 geçe hayat durdu...

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84'üncü yılında da saygıyla anıldı.

    Birçok kentten Ata'ya saygı kareleri gelmeye başladı.

    Duygusal anların yaşandığı anma törenlerine gencinden yaşlısına birçok vatandaş katıldı.

    Saygı duruşuna geçtiler

    Niğde'de de ortaya çıkan görüntüler yürekleri ısıttı.

    Bor ilçesindeki elma bahçesinde hasat yapan işçiler, Ulu Önder Atatürk'ü anmak için saat 09.05'te işi bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

    Niğde de tarım işçileri saat 9 u 5 geçe işlerini bıraktı #1

    İstiklal Marşı okundu

    Daha sonra İstiklal Marşı'nı okuyan işçiler, yeniden çalışmaya devam etti.

    Niğde'de tarım işçileri saat 9'u 5 geçe işlerini bıraktı VİDEO

    Niğde de tarım işçileri saat 9 u 5 geçe işlerini bıraktı #2

    Siren sesiyle işlerini bıraktılar

    Hatay'ın Erzin ilçesinde de narenciye toplayan işçiler, sirenlerin çaldığı saat 09.05'te iş bıraktı.

    DHA'nın aktarımına göre; saygı duruşuna geçen işçiler, daha sonra işlerinin başına döndü.

    Niğde de tarım işçileri saat 9 u 5 geçe işlerini bıraktı #3

    Niğde de tarım işçileri saat 9 u 5 geçe işlerini bıraktı #4


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