Giyim mağazası işleten İbrahin Özgür, iş yerinin tentesindeki demir profil üzerinde kuşların kurduğu yuva bozulmasın diye 2 aydır tenteye dokunmuyor.

Niğde'deki El Hacı Mahmut Caddesi'nde, giyim mağazası işleten İbrahim Özgür, 2 ay önce iş yerinin tentesindeki demir profil üzerine bir çift kumrunun yuva yapmaya başladığını gördüğünü anlattı.

O günden bu yana yuvanın bozulmaması için tenteyi hiç kapatmadığını dile getiren Özgür, kumrunun yumurtladığını söyledi.

"BİR AY DAHA MİSAFİRİMİZ OLACAKLAR"

Yavruların bir süre önce yumurtadan çıktığını aktaran Özgür, "Yuvayı yaptıktan sonra anne kuş bir süre kuluçkada durdu sonra da 2 tane yavrusu oldu. Her saat başı gelerek yavrularını besliyor. Bir ay daha misafirimiz olacaklar." diye konuştu.

Niğde'deki esnaf, kumruların yuvası için tentesini kapatmıyor VİDEO



























