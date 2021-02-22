Kuddusi Issı isimli vatandaşın 14 yıldır omzunda taşıdığı papağan, 500 kelime bilmesinin yanında İhlas Suresi'ni de okuyarak görenleri şaşırtıyor.

Niğde’de yaşayan Kuddusi Issı, 14 yıldır omzunda papağanıyla yaşıyor.

Bor ilçesinde kuru yemiş dükkanı işleten Kuddusi Issı'nın papağanı Paşa, 500 kelime konuşabilmesinin yanında, dua da okuyor.

Papağanına olan sevgisini anlatan Issı, “Papağan bizde bir arkadaş bir evlat hayvan sevgisidir. Papağan bağımlılık yapıyor. Aynı zamanda kendisini sevdirmek için bir sürü cilveler yapıyor. Bu bizden vazgeçemiyor biz de ondan vazgeçemiyoruz." dedi.

DUA EDEN PAPAĞAN

Kendisi nereye giderse papağanı Paşa'yı da yanında götürdüğünü söyleyen Issı, Paşa'nın dua ettiğini ve zikir çektiğini de söyledi.

Niğde'deki papağan, İhlas Suresi'ni okuyor VİDEO











"KONUŞUR, SOHBET EDER, DUA EDER, ZİKİR ÇEKER"

Issı, papağanı Paşa'yla ilgili, "Ben nereye gidersem papağan da geliyor. Sabah kalkınca baba dükkana gidelim, hadi baba eve gidelim. Ayaklarım üşüdü içeri girelim. Bir insanda olması gereken özelliklerin fazlasıyla sadakat, sahiplenme kıskanma özellikleri olan bir hayvan. Aşağı yukarı 500’ün üzerinde kelimesi var. Konuşur sohbet eder, dua eder, zikir çeker, ilahi okur, bizim için değişik bir hobi. Bir arkadaş. Bir evlat” ifadelerini kullandı.

"İLGİLENMEDİĞİM ZAMAN HEMEN KÜSER"

Issı, papağının torunlarını ve eşini kendisinden kıskandığını ifade ederek, “Bazen özellikle söylemesini istediğimiz kelimeler oluyor. Genellikle bizim konuştuğumuz kelimeleri öğreniyor. Küfretmez. Kendine ait bir dünyası var. Bizim dünyamıza uygun bizimle birlikte kahvaltı yapar, bizimle birlikte yemek yer. İstediğini işaret eder veririz. İlgilenmediğim zaman hemen küser. Torunları mı kıskanır. Torunlarımı sevmemi istemez. Hemen döner ilgilenmez. Veya onlara zarar vermeye çalışır. Eşimle yaklaşmamı istemez. Bu da bizim ailemizin bir ferdi.” şeklinde konuştu.



