Reklamcı ve astroloji uzmanı Nihan Urel, Ay Tutulması hakkında neler olacağına dair bir değerlendirme yaptı.

Bugün 'Kanlı Ay Tutulması' gerçekleşti.

Ay Tutulması astrolojik anlamda bitişleri, tamamlanmaları temsil eder. Ülkemizde görülmeyecek ama, görülen yerlerde etkisi daha fazla olacak.

Ay Tutulması'nın olduğu dönemler bitiş dönemleridir. Hayatlarımızda birçok olay ve konu sonuca ulaşır. Bu dönem yeniden başlamak için uygun değildir. Aksine hayatımızı düzenlemek için bazı bitişleri yapmamız gerekiyor.

Tüm burçlar aynı etkiyi almaz. Yorumlar yükselene göre okunmalıdır.

Astrolog Nihan Urel, YouTube kanalındaki son videosunda tutulmayı Türkiye açısından değerlendirdi.

AY TUTULMASI'NA İLİŞKİN

Nihan Urel yayınladığı videoda şu ifdeleri kulllandı;

"26 Mayıs 2021 yılın ilk tutulmasını yaşıyoruz. Ay Yay burcunda, Güneş İkizler burcunda seyahat ediyor. Birbirinin tam zıttı burçtalar. Dünya bunların arasına giriyor. Tutulmanın anlamı bu. Her tutulma dolunay değildir. Ay bilinçaltımızı, duygularımızı temsil eder. Ay burcumuz neye ihtiyaç duyduğumuzu gösterir."

Urel'in Ay Tutulması genel olarak ve Türkiye için neler getirecek? videosu için tıklayın

Nihan Urel Ay Tutulması'nı yorumladı: Türkiye için neler getirecek? VİDEO