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- Nihan Urel cevapladı: Kur'an-ı Kerim’de burçlar var mı
Nihan Urel cevapladı: Kur'an-ı Kerim’de burçlar var mı
Reklamcı ve astroloji uzmanı Nihan Urel, merak edenler için burçların Kur’an’daki yerini anlattı.
- Haber Merkezi
- 22.03.2021 - 14:56
Astrolog Nihan Urel, YouTube kanalındaki son videosunda İslam ile astroloji konusunu ele aldı.
Birçok kişi burçların insan karakteri üzerindeki etkisine inanırken, Urel, 'İslam dini astroloji için ne söylüyor? Kur'an-ı Kerim’de burçlar var mı? Kur'an-ı Kerim’de burçlara inanmayı yasaklıyor mu?' sorularına yanıt verdi.
Yıldızların Kur'an-ı Kerim'de bir anlamı olduğunu söyleyen Urel, açıklamalarını surelerle detaylandırdı.
Urel'in Astroloji ve İslam videosunu izlemek için tıklayın