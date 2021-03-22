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    Nihan Urel cevapladı: Kur'an-ı Kerim’de burçlar var mı

    Reklamcı ve astroloji uzmanı Nihan Urel, merak edenler için burçların Kur’an’daki yerini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2021 - 14:56
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    Nihan Urel cevapladı: Kur'an-ı Kerim’de burçlar var mı

    Astrolog Nihan Urel, YouTube kanalındaki son videosunda İslam ile astroloji konusunu ele aldı.

    Birçok kişi burçların insan karakteri üzerindeki etkisine inanırken, Urel, 'İslam dini astroloji için ne söylüyor? Kur'an-ı Kerim’de burçlar var mı? Kur'an-ı Kerim’de burçlara inanmayı yasaklıyor mu?' sorularına yanıt verdi.

    Yıldızların Kur'an-ı Kerim'de bir anlamı olduğunu söyleyen Urel, açıklamalarını surelerle detaylandırdı.

    Urel'in Astroloji ve İslam videosunu izlemek için tıklayın

    Nihan Urel cevapladı: Kur an-ı Kerim’de burçlar var mı #1

    Nihan Urel cevapladı: Kur an-ı Kerim’de burçlar var mı #2

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