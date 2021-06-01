Reklamcı ve astroloji uzmanı Nihan Urel, Merkür gerilemesinin Türkiye üzerindeki etkilerine yönelik bir video yayınladı.

Merkür gerilemesi, resmi olarak başladı. Bu yıl 3 kez ve 3 hava burcunda gerileyecek olan Merkür, İkizler seyrine 24 Haziran'a kadar devam edecek.

Merkür gerilemesi kafa karışıklıklarını beraberinde getirir. Genellikle yeni işlere başlanmaz. Bu dönem kafanızı toplamak, yarım bıraktığınız işleri yapmak adına uygundur.

Eski aşklar, yarım kalan hikayeler kapınızı çalabilir. Onlarla yüzleşmeler yaşayabilirsiniz.

Yeni iş tekliflerini, dönen eski aşkları iyi değerlendirin. Bu dönem yeni bir ilişkiye başlamak adına uygun değil. En önemlisi teknolojik aletlerinize dikkat edin.

Bu dönem sık sık bozulabilirler.

Astrolog Nihan Urel, YouTube kanalındaki son videosunda Merkür gerilemesini Türkiye açısından değerlendirdi.

MERKÜR GERİLEMESİNE İLİŞKİN

Nihan Urel yayınladığı videoda şu ifadeler yer verdi;

"Türkiye haritasında finansal durumlarla ilgili bazı olumsuzluklar var. Daha doğrusu, bugüne kadar yapılmamış ancak yapılması gereken ekonomik konularda porblemler patlak verebilir. Bu durumla nasıl mücadele edeceğimizi bilemeyebiliriz. Bu konularda iyimse olabiliriz. 'Nasıl olsa hallederiz' diyebiliriz. Ama işler göründüğü kadar kolay olmayabilir."

Nihan Urel yorumladı: Merkür gerilemesinin Türkiye'ye etkileri VİDEO

Urel'in 29 Mayıs 23 Haziran Merkür geri hareket ediyor. Merkür retrosunun genel ve Türkiye’ye özel etkileri videosu için tıklayınız.