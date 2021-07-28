Nihat Özdemir müjdeyi verdi! Statlara yüzde kaç seyirci alınacak? İşte son durum..

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala, Nihat Özdemir'den seyirci açıklaması geldi. Özdemir'in açıklamaları sonrası, "Statlara yüzde kaç seyirci alınacak? sorusu gündeme taşındı.

Süper Lig'de yeni sezon heyecanının başlamasına az bir süre kaldı.

Takımlar çalışmalarına devam ederken, yapılan yeni transferler lige heyecan katacak.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte maçları statlarda izlemek isteyen vatandaşlar ise Nihat Özdemir'den gelecek son açıklamayı bekliyordu.

Özdemir beklenen açıklamayı bugün yaptı ve seyircili maçlara dair bilgi verdi.

Bunun akabinde, "Statlara yüzde kaç seyirci alınacak?" sorusu araştırılmaya başlandı.

STATLARA YÜZDE KAÇ SEYİRCİ ALINACAK?

TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu. Özdemir yaptığı açıklamada maçların seyircili oynanmasıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı;

"Taraftarlarımız artık statta maç izleyebilecekler. Stadyum kapasitelerinin yüzde ellisi, locaların yüzde yüzü olmak üzere taraftarlarımız bu sezon maç izleyebilecekler. Salgının seyrine göre futbol ailemiz için her türlü kolaylığı sağlayacağız. İnşallah tüm vatandaşlarımızın aşılarını olmalarıyla birlikte yüzde yüz seyirci alındığı günlere yeniden kavuşacağız."





İLK AÇIKLAMA KOCA'DAN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salı günü konuya ilişkin bir açıklama yaparak, futbolseverlere müjdeyi vermiş, "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek, tedbirlerle seyircili oynanabilecek." demişti.