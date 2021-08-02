Nihat Özdemir müjdeyi verdi! Süper Lig'de kadın hakemler görev alacak mı? İşte o tarih..

Nihat Özdemir müjdeyi verdi! Süper Lig'de kadın hakemler görev alacak mı? İşte o tarih..

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Yaz Semineri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı. Özdemir yaptığı açıklamada, "kadın hakemler" konusuna açıklık getirdi. Peki, ligde kadın hakemler görev alacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen 2021-2022 sezonu Yaz Semineri Açılış Töreni, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Törende konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, kadın hakemler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Özdemir, Süper Lig'de kadın hakemlerin maç yönetmesine ilişkin tarih verdi.

Bunun akabinde, "Süper Lig'de kadın hakemler görev alacak mı? Süper Lig'de kadın hakemler ne zaman görev alacak?" sorusu gündeme geldi.

İşte Nihat Özdemir'in açıklamaları..

SÜPER LİG'DE KADIN HAKEMLER GÖREV ALACAK MI?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, kadın hakem konusunda da konuştu. Özdemir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Serdar Tatlı Başkanımızla bir hedef ortaya koyduk. O da kadın hakemlerimizin gelişmesi. 2023 yılından itibaren kadın hakemlerimizin Süper Lig'de maç yönetmesini hedefliyoruz ve bunu inşallah başaracağız.

Seminerimize katılarak bizleri onurlandıran tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Merkez Hakem Kurulumuza ve hakemlerimize başarılı ve güzel bir sezon diliyorum."







