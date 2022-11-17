Nijer'den Trabzon'a gelin geldi

Makine operatörü Hüseyin Yakupçebi, çalışmak için gittiği Nijer'de hayatının aşkını buldu.

Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan makine operatörü 34 yaşındaki Hüseyin Yakupçebi, çalışmak için Nijer’e gitti.

Nijer'de 26 yaşındaki öğretmen Rukiya Hassane Hamani ile tanışan Yakupçebi, bir süre sonra genç kızla evlenmeye karar verdi.

Nijerli genç kız ve ailesi, düğün için Trabzon’un Araklı ilçesine geldi.

Trabzon'da nikah kıyıldı

Çift, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi tarafından kıyılan nikahın ardından Türk geleneklerine göre yapılan düğünle dünyaevine girdi.

İHA'nın haberine göre; düğünde Nijerli gelin ve ailesi kolbastı ve horon oynarken, davetliler düğünde çift ile hatıra fotoğrafı çektirdi.