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    Nijeryalı 64 yaşındaki kadının maraton tutkusu

    Maraton sevdalısı 64 yaşındaki Nijeryalı Addokamsin Alfredo Durugo, ilerleyen yaşına rağmen koşmaya devam ediyor.
    • AA
    • 05.03.2022 - 00:38
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    Nijeryalı 64 yaşındaki kadının maraton tutkusu

    Nijerya'nın Lagos eyaletinin küçük bir köyünde 1958'de dünyaya gelen Addokamsin Alfredo Durugo, yaptığı açıklamada, maratonlara katılarak huzur bulduğunu söyledi.

    Lagos'ta yaşayan 64 yaşındaki Durugo, çocukluğundan beri voleybol dışında en çok sevdiği sporun koşmak olduğunu belirtti.

    "HER SABAH OKULA KOŞMAK ZORUNDAYDIM"

    Yaşadığı köyün eğitim gördüğü okula çok uzak olduğunu anlatan Durugo, "Her sabah evdeki işler nedeniyle okula geç kalırdım. O yüzden okula yürümek yerine koşmak zorunda kalıyordum ve bu spor zamanla alışkanlık haline geldi." dedi.

    Nijeryalı 64 yaşındaki kadının maraton tutkusu - VİDEO

    "KOŞMA NEDENİYLE LİSEDE OKUMAK İÇİN BURS KAZANDIM"

    Durugo, eskiden okullar arası atletizm yarışından önce adayların sınıflar arası yarışta seçildiğini belirterek, ortaokulda ilk katıldığı sınıflar arası yarışı kazandığını ancak yaşı küçük olması nedeniyle katılamadığını anlattı.
    Bir sonraki sene okullar arası yarışa katılmaya hak kazandığını dile getiren Durugo, "Ortaokullar arası 100 metre yarışlarında 3 sene peş peşe birinciliği kazandım. O nedenle lisede okumak için Lagos eyalet hükümeti tarafından burs kazandım." diye konuştu.

    Durugo, lise döneminin çok güzel ve eğlenceli geçtiğini kaydederek, lisede okuduğu okul için bayrak yarışı ve 100 metrede yarıştığını ifade etti.

    Nijeryalı 64 yaşındaki kadının maraton tutkusu #1

    "KOŞARKEN HUZUR BULUYORUM"

    Çocukluğundan beri Lagos spor stadyumuna koşmaya geldiğini belirten Durugo, "Koşmak zaten en sevdiğim spor ve o yüzden çocukken de ne zaman canım sıkılsa koşmaya çıkardım. Koşunca tüm acılarımı unutuyorum, bana mutluluk veriyor. Anlayacağın, koşarken her şeyi unutuyorum." ifadesini kullandı.

    Durugo, yaşına rağmen hala koşmaya devam ettiğini ve hatta maratonlara katıldığını ifade ederek, koşmaya çıktığında insanların kendisini şaşkınlıkla izlediğini belirtti.

    Nijeryalı 64 yaşındaki kadının maraton tutkusu #2

    EN BÜYÜK HAYALİ, ULUSLARARASI MARATON

    Maratonun güzel ve eğlenceli olduğunu ve ondan vazgeçemediğini aktaran Durugo, her maratonda pes etmeden başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar gittiğini söyledi.

    Durugo, şu ana kadar Lagos'ta 9 maratona katıldığını kaydederek, en büyük hayalinin, uluslararası maratona katılmak olduğunu bildirdi.

    Maratona çıktığında yaşından dolayı bazılarının kendi adına korktuğunu anlatan Durugo, "Koşarken bazıları bana moral veriyor ve benimle fotoğraf çektiriyorlar. Bazılar ise yaşımdan dolayı bayılıp kalacağım diye korkuyor. Ben de her seferinde korkanlar için bana bir şey olmaz diyorum." dedi.


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