Evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çift, nikah günü olarak 2 Şubat 2022'yi tercih etti.

Özel anlarını sembolik tarihlerle denk getirmeye çalışan çiftlerin ilk hedefleri nikah tarihleri oluyor.

Aylar öncesinde ''02.02.2022'' tarihinde nikah kıydırmak için evlendirme memurluklarına başvuran çiftler, birçok şehirde bugün sabah saatlerinden itibaren nikah dairelerine gelmeye başladı.

02.02.2022 YOĞUNLUĞU

Gaziantep'te de nikah salonlarında bu kapsamda yoğunluk yaşandı.

Nikah memuru ve şahitlerin huzurunda işlemleri tamamlanan ve evlilik cüzdanını teslim alan çiftler, sonrasında tebrikleri kabul etti.

Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğunda bugün hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler yoğunluk oluşturdu.

Nikah salonlarında 02.02.2022 yoğunluğu ViDEO

"ÖZEL GÜNLER TERCİH EDİLİYOR"

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, insanların daha çok özel günlerde nikah kıydırmayı istediklerini söyledi.

Bugün için çok sayıda talep aldıklarını dile getiren Aksoy şöyle konuştu:

"Bu gibi özel günler daha fazla hatırda kalması konusunda tercih ediliyor. Bugün de ciddi anlamda nikah salonlarında artış var. Tabii her gün güzel ama akılda kalabilecek günler vatandaşlarımızın tercih ettiği günlerdir. Evlenen tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum."





"UNUTULMAYACAK BİR NİKAH TARİHİMİZ OLDU"

Nikah için bu günü tercih edenlerden İbrahim Gönültaş ise çok mutlu olduğunu dile ifade ederek "Bugün bizim için değerli bir gün oldu. Artık bugün hayatlarımızı birleştirdik. Unutulmayacak bir nikah tarihimiz oldu." diye konuştu.

"EŞİMİN UNUTMAMASINI İSTİYORUM"

Bugünün kendileri için tesadüf olduğunu belirten Özlem Hasgül de "Günün güzel olduğu kadar bir ömür de inşallah güzel olur. " dedi.

Pınar Kaplan ise "Nikahımız saat 14.00'da kıyıldı. Bugün özel bir gün. Mutluyum. Özel bir gün olsun istedim. Eşimin bugünü unutmamasını istiyorum." ifadesini kullandı.