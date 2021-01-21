Bursa’da hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye düştü, Nilüfer Çayı’nın bazı bölümleri buz tuttu. Buz üzerinde yürüyen vatandaşlar, fotoğraflandı.

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu Bursa’da, bu sabah termometreler eksi 10 dereceyi gösterdi.

NİLÜFER ÇAYI BUZ TUTTU

87 kilometre uzunluğunda olan Nilüfer Çayı’nın Mihraplı Park’ındaki bazı bölümleri de buz tuttu.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Akıntının az olduğu bölümleri tamamen buzla kaplanan çayda yürüyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti.

Nilüfer Çayı buz tuttu, Bursalılar üzerinde yürüdü İZLE